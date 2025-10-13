OnePlus Ace 6 — новый «убийца флагманов» с батареей 7800 мА-ч и зарядкой 120 Вт

OnePlus готовит к премьере в Китае новую модель Ace 6, которая впоследствии появится в Европе под названием OnePlus 15R. Презентация уже совсем близко, и все указывает на то, что компания готовит серьезный вызов для флагманов 2025 года.

Как и раньше, бренд использует знакомую стратегию: сначала показ китайской версии, а затем — международного варианта. Так было и с OnePlus Ace 3/13R, который до сих пор можно найти в продаже за около 2300 злотых.

Новый OnePlus Ace 6 получит процессор Snapdragon 8 Elite — не самый свежий, но еще до недавнего времени топовый чип, который использовался в моделях уровня Samsung Galaxy S25. В сочетании с быстрой памятью LPDDR5X и хранилищем UFS 4.0, устройство обеспечит флагманскую производительность за более низкую цену.

Но главная изюминка не в мощности, а в батарее на 7800 мА-ч с зарядкой 120 Вт. Такой набор гарантирует, что смартфон зарядится почти мгновенно, а автономность станет одной из лучших в классе.

Другие характеристики также впечатляют. Плоский OLED LTPO-экран с частотой обновления 165 Гц обеспечит плавную картинку, а ультразвуковой сканер отпечатков, металлическая рамка и защита IP68 сделают устройство не только стильным, но и практичным.

Ожидается, что дисплей будет идентичным тому, который получит флагман OnePlus 15 — то есть пользователи «младшей» модели получат практически тот же экран, но за меньшие деньги.

Европейская версия под названием OnePlus 15R может немного отличаться от китайской. Вероятно, компания внесет изменения в камеры или конфигурацию батареи, чтобы лучше адаптировать устройство к местным рынкам. Однако общая концепция останется неизменной — это будет мощный, сбалансированный смартфон с флагманскими характеристиками за умеренную цену.