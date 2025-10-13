TAG Heuer разрывает с Google: новый Connected Calibre E5 работает на собственной системе

После лет сотрудничества с Google компания TAG Heuer решила отказаться от платформы Wear OS. Новые смарт-часы Connected Calibre E5 работают на собственной операционной системе TAG Heuer OS, созданной на базе Android, но без участия Google. Это решение может стать переломным моментом для всего сегмента люксовых смарт-часов.

Причиной разрыва стали ограничения со стороны Google. Wear OS в последние годы теряла совместимость с iPhone — в частности, новые Galaxy Watch 8 и Pixel Watch 4 уже не поддерживают подключение к iOS. TAG Heuer не захотел мириться с потерей части клиентов и решил создать собственную систему, которая останется совместимой с устройствами Apple.

TAG Heuer OS базируется на Android, но разработана полностью независимо. Часы получили официальный сертификат «Made for iPhone», что гарантирует стабильное подключение, оповещения и синхронизацию данных. Система легкая, быстрая и ориентирована на базовые функции, а не на десятки лишних сервисов. Внутри работает Snapdragon Wear 5100+, который обеспечивает плавную работу и хорошую автономность — до двух дней без подзарядки.

Интерфейс TAG Heuer OS намеренно минималистичный. Здесь есть отслеживание пульса, активности, калорий и шагов, а с декабрьским обновлением добавят мониторинг сна и уровня кислорода в крови. Часы также имеют точный двухдиапазонный GPS и фирменный Golf-режим с картами более 40 тысяч полей по всему миру.

Вместо интеграции с Google-сервисами, TAG Heuer делает ставку на стабильность, простоту и стиль. Connected Calibre E5 изготовлен из премиальных материалов — стали или титана, имеет керамический безель и шкафное стекло. Версия 45 мм стоит от 1900 долларов, а 40 мм — от 1800 долларов.

Решение TAG Heuer — это четкий сигнал индустрии: производители премиум-сегмента не хотят быть заложниками политики Google. Если новая система оправдает ожидания, мир может увидеть новую эпоху люксовых смарт-часов — автономных, стабильных и действительно независимых.