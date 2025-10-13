HONOR MagicPad 3 Pro набрал рекордное количество баллов в бенчмарке

Бренд HONOR готовится к выпуску своего самого мощного планшета — MagicPad 3 Pro, который официально представят уже 17 октября вместе с серией смартфонов HONOR Magic 8.

По данным китайских инсайдеров, устройство стало первым планшетом на базе чипа Snapdragon 8 Elite Gen 5 и уже установило новый рекорд AnTuTu, набрав 4 302 345 баллов. Для сравнения, это выше, чем у любых существующих Android-гаджетов, включая игровые смартфоны на том же процессоре.

HONOR MagicPad 3 Pro получил 13,3-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 3.2K (3200х2136 пикселей) и частотой обновления 165 Гц, аккумулятор емкостью 12 450 мАч с поддержкой зарядки 66 Вт и восемь динамиков. Планшет работает на Android 16 с оболочкой MagicOS 10 и предлагает до 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти.

Для фото предусмотрены основная камера на 13 Мп и фронталка на 9 Мп, а корпус представлен в оттенках «Звездный серый», «Плавающий золотой» и «Лунная тень». С результатом более 4,3 млн баллов HONOR MagicPad 3 Pro стал не только самым мощным планшетом, но и, вероятно, первым устройством, показывающим реальный потенциал Snapdragon 8 Elite Gen 5.