HONOR MagicPad 3 Pro набрав рекордну кількість балів в бенчмарку

Бренд HONOR готується до випуску свого найпотужнішого планшета — MagicPad 3 Pro, який офіційно представлять вже 17 жовтня разом із серією смартфонів HONOR Magic 8.

За даними китайських інсайдерів, пристрій став першим планшетом на базі чіпа Snapdragon 8 Elite Gen 5 і вже встановив новий рекорд AnTuTu, набравши 4 302 345 балів. Для порівняння, це вище, ніж у будь-яких існуючих Android-гаджетів, включаючи ігрові смартфони на тому ж процесорі.

HONOR MagicPad 3 Pro отримав 13,3-дюймовий LCD-дисплей з роздільною здатністю 3.2K (3200х2136 пікселів) і частотою оновлення 165 Гц, акумулятор ємністю 12 450 мАг з підтримкою зарядки 66 Вт і вісім динаміків. Планшет працює на Android 16 з оболонкою MagicOS 10 і пропонує до 16 ГБ ОЗУ і 1 ТБ вбудованої пам’яті.

Для фото передбачені основна камера на 13 Мп і фронталка на 9 Мп, а корпус представлений у відтінках «Зоряний сірий», «Плаваючий золотий» і «Місячна тінь». З результатом понад 4,3 млн балів HONOR MagicPad 3 Pro став не тільки найпотужнішим планшетом, але і, ймовірно, першим пристроєм, що показує реальний потенціал Snapdragon 8 Elite Gen 5.