Vivo X300 и X300 Pro полностью рассекречены в преддверии премьеры

В сети появились снимки, вероятно сделанные на закрытой презентации смартфонов vivo X300 и X300 Pro. Они демонстрируют все ключевые характеристики и дизайн готовящихся к выпуску новинок, премьера которых состоится уже сегодня.

Если верить источнику, vivo X300 Pro (V2502A) оснастят процессором MediaTek Dimensity 9500, АКБ на 6510 мАч с 90-ваттным зарядным устройством, а также 6,78-дюймовым OLED-экраном BOE Q10+ (2800×1260 пикселей, 120 Гц). Характеристики камер, согласно утечке, следующие:

Основная: 200 Мп (Sony LYT-828, OIS, ЕФР 24 мм).

Ультраширокоугольная: 50 Мп (Samsung ISOCELL JN1).

Телефото: 200 Мп (Samsung ISOCELL HPB, OIS, 85 мм).

Фронтальная: 50 Мп (Samsung ISOCELL JN1, 92°).

За обработку снимков будут отвечать фирменные чипы vivo VS1 и V3+. Кроме того, новинку оснастят дополнительными усилителями сигнала сети. Ожидаемые габариты корпуса с защитой IP68 составляют 161,98 x 75,48 x 7,99 мм, вес — 226 граммов.

Список характеристик, по имеющимся данным, дополнят стереодинамики, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, настраиваемая кнопка быстрого доступа и прошивка на базе Android 16 из коробки. Гаджет должны представить в белом, синем, черном и коричневом цветовом исполнении.

Базовый vivo X300 (V2509A) должен быть оснащен 6,31-дюймовым OLED-экраном (2640×1216 пикселей, 120 Гц), чипом Dimensity 9500 и аккумулятором емкостью 6040 мАч. Характеристики камер, согласно инсайду, следующие:

Основная: 200 Мп (Samsung ISOCELL HPB, OIS, ЕФР 23 мм).

Ультраширокоугольная: 50 Мп (Samsung ISOCELL JN1).

Телефото: 50 Мп (Sony LYT-602, OIS, 50 мм).

Фронтальная: 50 Мп (Samsung ISOCELL JN1, 92°).

Устройство также должно получить корпус с защитой по стандарту IP68. Цвета, как ожидается, будет четыре: фиолетовый, синий, красный и черный.

Официальные подробности о новинках, включая дату начала продаж и розничные цены, станут известны во время презентации.