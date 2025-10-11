Украинским учителям удвоили «критические» доплаты: кто получит 2000 грн, а кому начислят все 4000 грн

С сентября 2025 года украинским учителям увеличили размер доплаты за работу в неблагоприятных условиях. Надбавка к зарплате, которую начали выплачивать в начале года, сначала установила 1000 грн. Но осенью чиновники решили повысить ее до 2000 грн. Часть же педагогов уже в октябре может получить даже 4000 грн доплаты.

За что учителям будут выплачивать дополнительные 2000 грн?

Так называемый бонус к зарплате педагогам Украины начали выплачивать за работу во время действия в стране военного положения. Ведь обеспечить нормальное течение учебного процесса в условиях постоянных воздушных тревог и блэкаутов крайне сложно. Это требует от учителей полной самоотдачи и даже своего рода гибкости.

Педагогам приходится постоянно адаптироваться к изменениям в учебной программе, формы обучения — с очной на дистанционную и наоборот. Кроме того учителям приходится брать на себя ответственность за безопасность своих воспитанников, сопровождая их в укрытие во время ракетных атак.

Кому из учителей дополнительно будут платить по 4000 грн в месяц?

Большинству украинских педагогов доплату за неблагоприятные условия труда повысили до 2000 грн. Однако почти 25 тысяч работников отрасли образования уже сегодня может рассчитывать на надбавку в размере 4000 грн. Речь идет об учителях, работающих на прифронтовых территориях.

Платить повышенную доплату в размере 4000 грн будут учителям из 84 громад, входящих в состав 9 областей:

Сумской;

Черниговской;

Харьковской;

Донецкой;

Днепропетровской;

Луганской;

Запорожской;

Херсонской;

Николаевской.

Повышенные выплаты в размере 2000 грн и 4000 грн поступят педагогам уже в октябре 2025 года. Надбавку регулярно будут зачислять на зарплатные карточки вплоть до декабря. Однако уже со следующего года доплату могут уменьшить или отменить в связи с запланированным правительством повышением учительской зарплаты. Но точно это еще неизвестно, ведь все зависит от выбранной членами правительства модели повышения зарплаты и ее фактического размера.