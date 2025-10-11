Гулять по кладбищу — не всегда к беде: как интерпретируют такие сны самые популярные сонники мира

Сновидения, в которых фигурирует кладбище, порой действительно могут быть предвестником печальных событий, в том числе смерти близкого человека. Однако на самом деле значение такого сна может меняться вплоть до противоположного в зависимости от личности сновидца и деталей самого сновидения. Мы поинтересовались, как трактуют образ кладбища и могил самые популярные сонники мира.

Сонник Миллера: потеря и новая надежда

Миллер считал сны, в которых фигурирует кладбище, одновременно и предупреждением о тревожных событиях, и предвестником позитивных изменений в жизни. По его соннику:

Прогулка по кладбищу зимой — к нежелательному переезду или бедности;

Образы могил на фоне весенней природы — к душевному отдыху в окружении родных и близких;

Заброшенное и заброшенное кладбище — к одиночеству.

Также важно, кто именно видит сон о кладбище. Например, когда речь идет о молодом парне, то ему стоит приготовиться к тяжелым событиям в своей жизни. Зато пожилому человеку такой сон должен напомнить о том, что его время на земле истекает.

Сонник Ванги: важная миссия или предупреждение с небес

По мнению Ванги сон о кладбище обычно снится людям, которым вскоре придется взять на себя большую ответственность. От них даже может зависеть чья-то жизнь или благополучие.

Если же сновидец увидит во сне, как копают могилу — это можно трактовать как предупреждение о возможной угрозе для жизни или здоровья. В частности с таким человеком может вскоре случиться несчастный случай.

Сонник Хассе: «и жили они долго и счастливо»

По версии Хассе кладбище во сне — это чрезвычайно позитивный знак. Такой сон предвещает здоровье и успех во всех делах. А еще он сулит сновидцу долгую и счастливую жизнь.

Сонник Фрейда: водоворот сокровенных желаний

Трактовки Фрейда неизменно отличаются определенным интимным подтекстом. В частности он считал, что образ кладбища во сне может означать стремление мужчины к полигамии. Если же такой сон увидит женщина, то очевидно ей не хватает любви и заботы со стороны мужа или партнера.