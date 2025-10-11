Чтобы стать в ФРГ «своими» украинцам теперь понадобится значительно больше времени и усилий

В ФРГ отменили ускоренную процедуру натурализации мигрантов. Теперь мигрантам, в том числе беженцам из Украины, для получения гражданства недостаточно будет 3 лет проживания в Германии. Чтобы стать здесь своими им придется потратить значительно больше времени и выполнить несколько важных условий.

Что предусматривала упрощенная процедура получения гражданства?

Так называемую «турбонационализацию» отменили согласно решению Бундестага 8 октября 2025 года. Этот механизм, введенный в 2024 году правительством предыдущего канцлера Олафа Шольца, позволял получить гражданство при условии проживания в Германии в течение 3 лет и одновременным выполнением одного из следующих условий:

заключение брака с гражданином ФРГ по крайней мере за 2 года до подачи заявления на получение гражданства;

выдающиеся достижения в карьере или учебе.

Однако действующий канцлер Германии Фридрих Мерц, отличающийся своими консервативными взглядами, добился отмены упрощенной процедуры натурализации иностранцев. При поддержке парламента он инициировал возвращение к условиям получения гражданства, которые действовали до 2024 года.

Как изменились требования к иностранцам?

Претендовать на гражданство ФРГ теперь, как и раньше, можно только после 5 лет проживания в стране. Кроме того претендент должен соответствовать ряду обязательных требований, а именно:

владеть немецким языком по крайней мере на уровне B1;

успешно сдать тест на знание социально-правовых основ жизни в стране;

самостоятельно обеспечивать себя, свою семью или других иждивенцев;

не иметь судимостей.

Но прежде всего мигрантам, в том числе украинцам, которые выехали в Германию, нужно отказаться от статуса временной защиты. Для этого они должны найти работу или поступить на учебу, чтобы получить рабочую или студенческую визу. Ведь пребывание под защитой и на содержании государства не дает права претендовать на гражданство, независимо от того, сколько лет такой претендент прожил на территории ФРГ.