Щоб стати у ФРН «своїми» українцям тепер знадобиться значно більше часу та зусиль

У ФРН скасували прискорену процедуру натуралізації мігрантів. Тепер мігрантам, в тому числі біженцям з України, для отримання громадянства недостатньо буде 3 років проживання у Німеччині. Щоб стати тут своїми їм доведеться витратити значно більше часу та виконати кілька важливих умов.

Що передбачала спрощена процедура отримання громадянства?

Так звану «турбонаціоналізацію» відмінили згідно з рішенням Бундестагу 8 жовтня 2025 року. Цей механізм, запроваджений у 2024 році урядом попереднього канцлера Олафа Шольца, дозволяв отримати громадянство за умови проживання в Німеччині протягом 3 років та одночасним виконанням однієї з наступних умов:

укладення шлюбу з громадянином ФРН принаймні за 2 роки до подачі заяви на отримання громадянства;

визначні досягнення у кар’єрі чи навчанні.

Однак чинний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, що вирізняється своїми консервативними поглядами, домігся скасування спрощеної процедури натуралізації іноземців. За підтримки парламенту він ініціював повернення до умов отримання громадянства, які діяли до 2024 року.

Як змінилися вимоги до іноземців?

Претендувати на громадянство ФРН тепер, як і раніше, можна лише після 5 років проживання в країні. Крім того претендент повинен відповідати низці обов’язкових вимог, а саме:

володіти німецькою мовою принаймні на рівні B1;

успішно здати тест на знання соціально-правових засад життя у країні;

самостійно забезпечувати себе, свою родину чи інших утриманців;

не мати судимостей.

Але перш за все мігрантам, в тому числі українцям, які виїхали до Німеччини, потрібно відмовитися від статусу тимчасового захисту. Для цього вони повинні знайти роботу чи вступити на навчання, щоб отримати робочу або студентську візу. Адже перебування під захистом та на утриманні держави не дає права претендувати на громадянство, незалежно від того, скільки років такий претендент прожив на території ФРН.