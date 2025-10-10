Предатель или беглец: Антон Лирник рассказал где находится и когда планирует возвращаться в Украину

Известный украинский шоумен и комик Антон Лирник дал свое первое интервью с начала полномасштабной войны. Он искренне рассказал о том, где находится сейчас и планирует ли возвращаться в Украину. Ведь из-за своей неоднозначной позиции относительно войны и скандального обращения к Путину Лирник потерял лояльность большинства своих соотечественников.

«Хочу в Киев, но не сейчас»

Как рассказал звезда ряда комедийных шоу, сейчас он вместе с семьей находится в Испании. Здесь Лирник активно работает, гастролируя по разным городам Европы, и довольно неплохо зарабатывает. Это дает ему возможность не только содержать жену и детей, но и помогать брату, который сейчас воюет в рядах ВСУ.

И хотя комик стремится вернуться в Украину и, как и раньше, проживать в Киеве, сейчас не видит там для себя никаких перспектив. По словам жены Антона Лирника Марины, на родине его творчество просто не будет пользоваться спросом. А значит о конкретных сроках возвращения на родину говорить пока не приходится.

Скандал с обращением к путину

Напомним, что на момент полномасштабного вторжения войск рф на территорию Украины Антон Лирник находился в России. Там он был задействован в ряде проектов, к тому же, по его собственным словам, имел определенные проблемы со здоровьем. Именно поэтому и не смог сразу уехать из враждебной страны. Еще около месяца он оставался в России и только тогда вместе с семьей отправился в Европу.

Однако самым большим ударом для украинских сторонников комика стало его неоднозначное обращение к президенту рф Путину. В этом обращении он просил о «зеленом коридоре» для гражданского населения, ни разу так и не назвав все происходящее столом «война». Наоборот, Лирник старательно избегал любых резких высказываний, что потом объяснил страхом за себя и свою семью. Ведь, находясь на территории страны-агрессора, он постоянно находился «на крючке» у спецслужб.