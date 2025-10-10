Часть украинцев сможет покупать билеты на поезд дешевле вплоть до 15 мая

С 1 октября по 15 мая Укрзализныця предлагает части украинцев существенно сэкономить на билетах на маршруты внутреннего сообщения. Скидка будет составлять от 50% до 100%. Кто же сможет воспользоваться этим уникальным предложением?

Кому с 1 октября продают билеты за полцены?

Существенно сэкономить на поездках поездами Укрзализныци уже сегодня могут следующие категории лиц:

Жертвы нацистских преследований — скидка в размере 50% на любое количество поездок или 1 бесплатный билет на любой поезд в пределах Украины раз в 2 года;

Инвалиды войны III группы — любое количество поездок со скидкой 50% или 1 бесплатный проезд раз в 2 года;

Инвалиды войны I и II группы — неограниченное количество поездок со скидкой 50% на каждый билет + 1 полностью бесплатный проезд раз в год;

Дети-инвалиды или взрослые с инвалидностью I группы — 50% скидки на любое количество поездок;

— 50% скидки на любое количество поездок; Сопровождающие для детей с инвалидностью и лиц с инвалидностью I группы — 50% скидки на билеты во время совместных поездок (не более 1 сопровождающего).

В Укрзализныце также напомнили о важном условии получения скидки. Там отметили, что для приобретения билета за полцены или даже со 100% скидкой нужно предъявить документы, подтверждающие принадлежность к определенной льготной категории. Причем сделать это нужно как во время приобретения билета, так и в момент посадки на поезд.

Для кого скидки на билеты действуют круглый год?

Часть украинцев может пользоваться скидками на железнодорожные билеты в течение всего года. К таким лицам, согласно информации от Укрзализныци, входят:

Учащиеся и студенты — 50%;

Участники боевых действий — 50% один раз в год или 1 бесплатная поездка раз в 2 года;

— 50% один раз в год или 1 бесплатная поездка раз в 2 года; Родители погибших, пропавших без вести или умерших военнослужащих — 50%.

Что касается детей, которые еще не достигли школьного возраста (до 6 лет) — они могут путешествовать поездами Укрзализныци бесплатно. Правда отдельные места для таких маленьких пассажиров не предусмотрены.