Осторожно, мошенники: на каких украинских АЗС недоливают до 5% оплаченного клиентом топлива

Недолив топлива — это довольно распространенный вид дополнительно прибыли, которым не гнушается ряд украинских АЗС. Причем для большинства заправок махинации с объемом залитого топлива стали уже систематическим процессом, приносящим дополнительно до 1 млн. гривен в год с каждой АЗС. Специалисты Института потребительских экспертиз провели проверку как крупнейших автозаправочных сетей, так и менее заметных игроков рынка, с целью выявления факта недолива и его объемов. Результаты вас сильно удивят.

Мошеннические методы АЗС?

В целом организовать схему заработка на клиентах через недолив не так уж и сложно. Большинство украинских заправок пользуется двумя наиболее популярными способами, которые позволяют залить значительно меньше топлива, чем зафиксировано в чеке.

1. Калибровка колонки с погрешностью

Этот способ является одним из наиболее популярных и позволяет поставить недозаправку, что называется, «на поток». Колонка будет систематически недоливать определенный процент оплаченного горючего совершенно незаметно для клиента. При этом владельцы АЗС могут остаться безнаказанными, ведь, согласно закону, погрешность до 0,5% даже не считается нарушением.

2. «Жучок» фальсификатор

Еще один метод, к которому часто прибегают владельцы АЗС — это установка так называемого «жучка», который скрывает недолив и на колонке, и в кассовой системе. Часто такие «жучки» включаются с помощью приложения на смартфоне, а обнаружить их при осмотре колонки или кассового аппарата почти нереально.

На какой АЗС недоливают больше всего?

Специалисты Института потребительских экспертиз взяли образцы бензина А-95, приобретенного на популярных (и не очень) украинских АЗС и провели соответствующие измерения. Узнав их результаты, Вы, возможно, навсегда откажетесь от автозаправочных станций, услугами которых привыкли пользоваться. Некоторые из них превысили разрешенную норму недолива более чем в десять раз.

Допустимый недолив на постоянной основе позволяют себе такие сети заправок:

KLO — 0,05% (3 копейки на каждом литре);

AVANTAGE 7 — 0,10 % (5 коп/л);

ОККО, MARSHALL — 0,15 % (9 коп/л).

В «красной зоне» по масштабам недолива оказались:

TRANS OIL — 0,9% (0,51 грн/л);

BVS — 1,9% (1,10 грн/л);

VST — 2,05% (1,21 грн/л);

БРСМ-НАФТА — 2,25% (1,23 грн/л);

OVIS — 2,5% (1,32 грн/л);

EURO 5 — 4,35% (2,37 грн/л).

Зато приятно поразили сети автозаправочных станций AMIC и PARALLEL, которые, как оказалось, заливают горючее ровно по чеку.