Нюансы отсрочки по уходу: что будет, если официально устроиться на работу

Как известно, в Украине во время всеобщей мобилизации военнообязанные граждане имеют право на отсрочку от военной службы. Поводом для такой отсрочки может быть целый перечень обстоятельств, от серьезных проблем со здоровьем до наличия трех и более несовершеннолетних детей. Однако сегодня мы поговорим о нюансах отсрочки по уходу за тяжело больными женой/мужем, родителями или другими родственниками. В частности выясним, может ли официальная работа отменить действие такой отсрочки.

Можно ли официально работать, ухаживая за немощными близкими?

Украинцы все чаще обращаются к юристам именно с этим вопросом. Ведь официальное трудоустройство — это «белая» зарплата, оплачиваемые больничные, честная уплата налогов и шанс на достойную пенсию. Но угроза отмены отсрочки часто заставляет людей соглашаться на неофициальную работу и зарплату в конвертах, лишь бы не рисковать своей свободой.

Однако, по словам адвоката Юрия Айвазяна, владельцам отсрочки по уходу не стоит бояться официальной работы. Оказывается эти два понятия не являются взаимоисключающими. Временное освобождение от воинской обязанности по пункту 9 статьи 23 отнюдь не связано с трудоустройством. Поэтому граждане, ухаживающие за немощными родителями или другими родственниками, могут без боязни соглашаться на официальную работу.

Но потери все же будут…

Несмотря на то, что трудоустройство не угрожает свободе владельцев отсрочки по уходу, некоторые потери они все же понесут. Об этом рассказал юрист Владислав Дерий. Речь идет о компенсации за уход, которую выплачивают неработающим лицам, которые занимаются своими больными родственниками. Если гражданин официально устроится на работу, его немедленно лишат этой социальной выплаты.

Также Дерий добавил, что официальное трудоустройство несколько усложняет процесс возобновления отсрочки. При следующем ее оформлении военнообязанному придется обратиться в орган соцзащиты и получить там Акт установления факта осуществления ухода.