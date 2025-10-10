Windows 11 нельзя будет установить без интернета

Microsoft выпустила новую тестовую сборку Windows 11, в которой появились как полезные, так и сомнительные для пользователей нововведения. Одним из последних стало очередное «закручивание гаек» любителям использовать локальную учетную запись при установке ОС.

Аманда Ланговски, руководитель программы Windows Insider

Внесенные в дистрибутив изменения приведут к тому, что в будущих стабильных версиях Windows 11 пользователям нужно будет выполнять установку только с подключением к сети и входом в учетную запись.

Ранее для обхода этой процедуры обычно использовалась команда start ms-cxh:localonly. Теперь же ее использование сбрасывает процесс запуска при первом включении компьютера и не позволяет обойти требование по авторизации в учетной записи Microsoft.