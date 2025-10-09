Тарифы на газ и свет: вырастет ли коммуналка для украинцев в октябре?

В Украине обнародованы тарифы на газ от поставщиков, а также зафиксирована стоимость электроэнергии. Хотя базовые годовые предложения для населения остаются неизменными, рыночные месячные цены демонстрируют значительный рост.

Ситуация на рынке газа: годовой тариф остается надежным

По данным издания «ГазПравда», на рынке поставок природного газа для бытовых потребителей работают 9 поставщиков, пять из которых предлагают как годовые, так и месячные (рыночные) тарифы.

Годовые предложения (Базовый тариф): Цены для населения прогнозируемо остались в диапазоне от 7,79 до 9,99 грн за кубометр .

Цены для населения прогнозируемо остались в диапазоне от . «Нафтогаз»: Более 98% бытовых потребителей (более 12 миллионов домохозяйств) являются клиентами ГК «Нафтогаз Украины» с фиксированной ценой 7,96 грн за кубометр . Этот годовой тариф действует до 30 апреля 2026 года включительно.

Более 98% бытовых потребителей (более 12 миллионов домохозяйств) являются клиентами ГК «Нафтогаз Украины» с фиксированной ценой . Этот годовой тариф действует до включительно. Месячные предложения (Рыночная цена): Месячные цены, которые часто выбирают бизнес-клиенты, в октябре демонстрируют широкий диапазон — от 8,46 грн до 26,4 грн за кубометр.

Таким образом, для подавляющего большинства домохозяйств, которые пользуются годовым тарифом, стоимость газа остается стабильной.

Тарифы на электроэнергию: фиксация и возможности экономии

Стоимость электроэнергии для населения зафиксирована постановлением Кабинета Министров № 632 и составляет 4,32 грн за 1 кВт-ч. Этот тариф будет оставаться неизменным как минимум до 31 октября 2025 года.

Несмотря на фиксированную цену, украинцы имеют возможность легально платить меньше, установив многозонный счетчик.

Двухзонный счетчик: С ним в период с 23:00 до 7:00 действует льготный ночной тариф — 2,16 грн за 1 кВт-ч (то есть скидка 50%). В дневное время (с 7:00 до 23:00) тариф не меняется.

Хотя в информационном пространстве время от времени возникают слухи о возможном повышении цен на свет, правительство пока не обсуждает серьезных сценариев изменения тарифов. Постановление о ПСО (Public Service Obligation) обязывает поставщиков продавать электроэнергию по фиксированной цене. Однако, существует понимание, что после войны от субсидирования всех потребителей придется постепенно отказываться.