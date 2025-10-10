В Украине возобновили некоторые проверки: штрафы дошли почти до 7 тысяч гривен

В Украине с 1 октября текущего года возобновили проверки работодателей, в отношении которых были зафиксированы жалобы на моббинг. Визиты Гоструда к предпринимателям всех форм собственности и ФЛП будут носить внеплановый характер. В случае подтверждения фактов травли работников штраф составит от 850 до 6800 грн.

Кого могут посетить представители Гоструда?

Неожиданные гости могут постучаться в двери любого предприятия или компании, работники которой подавали жалобы на моббинг в коллективе. Весомым аргументом для проверки считается также соответствующее заявление от профсоюза. Причем речь идет не только о травле работников их непосредственным работодателем, а также о случаях издевательства со стороны других коллег.

Вместе с так называемым моббинг-контролем Гоструда будет проверять предприятия и их руководителей также на другие виды нарушений трудового законодательства. В частности речь идет о незаконных или спорных увольнениях, отсутствии трудового договора, его неправильном оформлении и тому подобное. Во время проверки будет составляться акт, в котором представители Гоструда будут тщательно фиксировать все выявленные правонарушения. Соответственно за каждое из таких правонарушений руководителю или нанимателю придется заплатить немалый штраф.

Какой штраф грозит за моббинг?

Выявление фактов моббинга влечет за собой обязательно уплату штрафа, сумма которого варьируется в пределах 850 и 6800 грн. Причем нарушителем может оказаться как руководитель (работодатель), так и коллеги пострадавшего.

Если речь идет о травле работниками своего коллеги, то такой проступок наказывается штрафом на сумму от 850 до 1700 грн. Если это уже не первый такой случай в биографии нарушителя — заплатить ему придется от 1700 до 3400 грн.

Что же касается работодателя, то здесь размер штрафов значительно больше. Если за руководителем был зафиксирован только один случай моббинга — сумма штрафа составляет от 1700 до 3400 грн. В случае повторного нарушения штраф увеличивается вдвое — от 3400 до 6800 грн.