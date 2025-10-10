Нюанси відстрочки по догляду: що буде, якщо офіційно влаштуватись на роботу

Як відомо, в Україні під час загальної мобілізації військовозобов’язані громадяни мають право на відстрочку від військової служби. Приводом для такої відстрочки може бути цілий перелік обставин, від серйозних проблем зі здоров’ям до наявності трьох і більше неповнолітніх дітей. Однак сьогодні ми поговоримо про нюанси відстрочки по догляду за тяжко хворими дружиною/чоловіком, батьками чи іншими родичами. Зокрема з’ясуємо, чи може офіційна робота скасувати дію такої відстрочки.

Чи можна офіційно працювати, доглядаючи за немічними близькими?

Українці все частіше звертаються до юристів саме з цим питанням. Адже офіційне працевлаштування – це «біла» зарплатня, оплачувані лікарняні, чесна сплата податків та шанс на гідну пенсію. Та загроза скасування відстрочки часто змушує людей погоджуватися на неофіційну роботу та зарплату у конвертах, аби лише не ризикувати своєю свободою.

Проте, за словами адвоката Юрія Айвазяна, власникам відстрочки по догляду не варто боятися офіційної роботи. Виявляється ці два поняття не є взаємовиключними. Тимчасове звільнення від військового обов’язку за пунктом 9 статті 23 аж ніяк не пов’язане із працевлаштуванням. Тож громадяни, що доглядають за немічними батьками чи іншими родичами, можуть без остраху погоджуватися на офіційну роботу.

Але втрати все ж будуть…

Попри те, що працевлаштування не загрожує свободі власників відстрочки по догляду, деяких втрат вони все ж зазнають. Про це розповів юрист Владислав Дерій. Ідеться про компенсацію за догляд, яку виплачують непрацюючим особам, що опікуються своїми хворими родичами. Якщо громадянин офіційно влаштується на роботу, його негайно позбавлять цієї соціальної виплати.

Також Дерій додав, що офіційне працевлаштування дещо ускладнює процес поновлення відстрочки. При наступному її оформленні військовозобов’язаному доведеться звернутися до органу соцзахисту та отримати там Акт встановлення факту здійснення догляду.