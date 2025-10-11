Украинцев в ЕС заставят придерживаться одного правила: кто останется без денег

Правительство Германии установило более жесткие условия для получения базовой социальной помощи. Теперь чтобы получать «бюргергельд» не достаточно лишь иметь статус защиты. Украинским беженцам придется придерживаться одного важного правила, нарушение которого может сначала лишить их части выплат, а затем и вообще оставить на улице.

Кого немцы оставят без денег?

По словам канцлера Германии Фридриха Мерца, лишить права на финансовую помощь могут лиц со статусом защиты, в том числе украинцев, которые всячески избегают трудоустройства. В частности речь идет о пропуске плановых визитов в центр занятости и систематическом отказе от предложенной работы без уважительной причины.

Какие новые условия получения помощи?

Согласно решению, принятому на заседании коалиционного комитета, новые условия получения выплаты будут такими:

пропуск одного планового визита в центре занятости — уменьшение выплаты на 30%;

второй пропуск приема — еще минус 30% от суммы ежемесячного пособия;

третий подряд пропуск визита — полная отмена выплат.

Если же получатель помощи не появится в центр занятости даже в следующем месяце — правительство ФРГ прекратит оплачивать ему аренду жилья и отопление. Ведь такое поведение будет свидетельствовать о нежелании работать, чего немцы категорически не терпят. Лишиться выплат украинцы также могут если без уважительных причин (например состояние здоровья) отказываться от предложенной центром занятости работы.

Какую помощь украинцам выплачивают сейчас?

В Германии украинцы, имеющие статус защиты, сейчас получают 563 евро в месяц. К слову, такую же помощь выплачивают и гражданам Германии, которые остались без работы или попали в сложные жизненные обстоятельства. Остальным беженцам и искателям убежища ежемесячно платят по 441 евро.

Однако денежная помощь — это еще не все. В ФРГ наших соотечественников также обеспечивают жильем, оплачивают им часть коммуналки, в частности отопление, а также предоставляют медицинское страхование.