Українців в ЄС змусять дотримуватися одного правила: хто залишиться без грошей

Уряд Німеччини встановив більш жорсткі умови для отримання базової соціальної допомоги. Тепер щоб отримувати «бюргергельд» не достатньо лише мати статус захисту. Українським біженцям доведеться притримуватися одного важливого правила, порушення якого може спершу позбавити їх частини виплат, а потім й узагалі залишити на вулиці.

Кого німці залишать без грошей?

За словами канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, позбавити права на фінансову допомогу можуть осіб зі статусом захисту, в тому числі українців, які всіляко уникають працевлаштування. Зокрема йдеться про пропуск планових візитів до центру зайнятості та систематичну відмову від запропонованої роботи без поважної причини.

Які нові умови отримання допомоги?

Згідно з рішенням, прийнятим на засіданні коаліційного комітету, нові умови отримання виплати будуть такими:

пропуск одного планового візиту у центрі зайнятості – зменшення виплати на 30%;

другий пропуск прийому – ще мінус 30% від суми щомісячної допомоги;

третій поспіль пропуск візиту – повне скасування виплат.

Якщо ж отримувач допомоги не з’явиться до центру зайнятості навіть наступного місяця – уряд ФРН припинить оплачувати йому оренду житла та опалення. Адже така поведінка свідчитиме про небажання працювати, чого німці категорично не толерують. Позбутися виплат українці також можуть якщо без поважних причин (наприклад стан здоров’я) відмовлятимуться від запропонованої центром зайнятості роботи.

Яку допомогу українцям виплачують зараз?

У Німеччині українці, що мають статус захисту, нині отримують 563 євро на місяць. До слова, таку саму допомогу виплачують і громадянам Німеччини, які залишилися без роботи чи потрапили у складні життєві обставини. Решті біженців та шукачів притулку щомісяця платять по 441 євро.

Однак грошова допомога – це ще не все. У ФРН наших співвітчизників також забезпечують житлом, оплачують їм частину комуналки, зокрема опалення, а також надають медичне страхування.