Гуляти цвинтарем – не завжди до біди: як інтерпретують такі сни найпопулярніші сонники світу

Сновидіння, в яких фігурує цвинтар, часом і справді можуть бути передвісником сумних подій, в тому числі смерті близької людини. Однак насправді значення такого сну може змінюватися аж до протилежного в залежності від особи сновидця та деталей самого сновидіння. Ми поцікавилися, як трактують образ цвинтаря та могил найпопулярніші сонники світу.

Сонник Міллера: втрата та нова надія

Міллер вважав сни, у яких фігурує кладовище, водночас і попередженням про тривожні події, і передвісником позитивних змін у житті. За його сонником:

Прогулянка цвинтарем взимку – до небажаного переїзду чи бідності;

Образи могил на тлі весняної природи – до душевного відпочинку в оточенні рідних та близьких;

Покинуте й занедбане кладовище – до самотності.

Також важливо, хто саме бачить сон про кладовище. Наприклад, коли мова йде про молодого хлопця, то йому варто приготуватися до тяжких подій у своєму житті. Натомість людині похилого віку такий сон має нагадати про те, що його час на землі спливає.

Сонник Ванги: важлива місія чи попередження з небес

На думку Ванги сон про кладовище зазвичай сниться людям, яким незабаром доведеться взяти на себе велику відповідальність. Від них навіть може залежати чиєсь життя чи благополуччя.

Якщо ж сновидець побачить уві сні, як копають могилу – це можна трактувати як попередження про можливу загрозу для життя чи здоров’я. Зокрема з такою людиною може незабаром трапитися нещасний випадок.

Сонник Хассе: «і жили вони довго і щасливо»

За версією Хассе кладовище уві сні – це надзвичайно позитивний знак. Такий сон передвіщає здоров’я та успіху у всіх справах. А ще він обіцяє сновидцю довге і щасливе життя.

Сонник Фрейда: вир потаємних бажань

Трактування Фрейда незмінно вирізняються певним інтимним підтекстом. Зокрема він вважав, що образ кладовища уві сні може означати прагнення чоловіка до полігамії. Якщо ж такий сон побачить жінка, то вочевидь їй не вистачає любові та турботи з боку чоловіка чи партнера.