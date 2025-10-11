В 2026 год без отсрочки: кто из украинцев уже через несколько месяцев может потерять бронь

Часть забронированных украинцев может вскоре потерять право на отсрочку. Это связано с изменением условий, необходимых для получения предприятиями статуса критичности. Уже в первые несколько месяцев 2026 года каждому из таких предприятий придется снова доказывать свое право носить звание критических и бронировать работников. А сотрудники компаний, которым не удастся пройти такую «переаттестацию», потеряют бронь и за считанные дни получат повестку.

Как изменятся требования к критическим предприятиям?

Большинство условий, которым должны удовлетворять предприятия для получения статуса критических, будут действовать и в 2026 году. В частности это:

отсутствие налоговых задолженностей и долгов по уплате ЕСВ;

стабильность налоговых поступлений или значимость для определенной отрасли экономики страны.

Единственное, что изменится — это размер зарплаты, которую такие предприятия должны выплачивать своим работникам. В связи с повышением минималки зарплата на критических предприятиях должна стартовать с 21 617,5 грн. Поэтому чтобы на момент обновления статуса критичности в январе-феврале 2026 года доказать свое соответствие обновленным требованиям, компаниям нужно уже сейчас задуматься над повышением минимального оклада.

Что будет с работниками компаний, которые потеряют статус критических?

Если предприятие, на котором работает военнообязанный, не будет удовлетворять обновленным условиям критичности, то уже в начале 2026 года он может потерять бронь. В военкоматах к такому развитию событий готовятся уже сейчас, обязывая всех сотрудников критических предприятий до января 2026-го пройти военно-врачебную комиссию (ВВК).

Таким образом все годные украинцы, которые в новом году потеряют бронь, сразу получат боевую повестку. После этого избежать военной службы им уже никак не удастся. Ведь, согласно новым правилам, боевая повестка считается врученной даже без фиксации ее личного получения. То есть ТЦК и СП достаточно будет только отправить повестку по почте, а если получатель на нее не отреагирует — ему будет грозить как минимум штраф.