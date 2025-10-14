vivo X300 и X300 Pro уже на пути в Европу
Время ожидания подошло к концу — компания vivo официально представила в Китае новую серию смартфонов vivo X300, в которую вошли две модели: vivo X300 и vivo X300 Pro. К счастью, на этот раз пользователям в Европе, в том числе и в Польше, не придется долго ждать — устройства появятся на местном рынке уже совсем скоро.
Мощность и фотофлагманские амбиции vivo X300 Pro
Модель vivo X300 Pro — это смартфон без компромиссов. Под капотом работает MediaTek Dimensity 9500, которому помогает до 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ хранилища. За обработку изображений отвечает собственный процессор vivo V3+, разработанный специально для фото- и видеовозможностей.
Экран — 6,78-дюймовый OLED LTPO с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1260×2800 пикселей. Дисплей поддерживает HDR10+, Dolby Vision и имеет двойные стереодинамики. Корпус при этом достаточно тонкий — всего 7,99 мм, вес составляет 226 г.
Наибольшее впечатление производит система камер, созданная в сотрудничестве с легендарной компанией Zeiss.
- Основной сенсор — Sony LYT-828 (50 МП, 1/1.28″, гимбальная стабилизация).
- Ультраширокоугольная камера — Samsung JN1, также на 50 МП.
- Телефотообъектив — 200 МП Samsung HPB (1/1.4″), позволяющий получать исключительную детализацию даже при сильном приближении.
Автономность обеспечивает аккумулятор на 6510 мА-ч, который поддерживает 90 Вт проводную и 40 Вт беспроводную зарядку.
Компактность и стиль у vivo X300 в vivo X300
Младшая модель vivo X300 получила те же мощные характеристики, но в более компактном корпусе. Смартфон имеет 6,31-дюймовый дисплей 8T LTPO с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1216×2640 пикселей.
Работает он на том же чипе Dimensity 9500, имеет до 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ внутренней. Емкость аккумулятора составляет 6040 мА-ч с аналогичной поддержкой зарядки 90 Вт / 40 Вт.
Основная камера в данном случае базируется на 200 МП сенсоре Samsung HPB, дополненная 50 МП перископом Sony LYT-602 APO и 50 МП ультрашириком. Фронтальная камера использует тот же сенсор, что и ультраширокоугольная, обеспечивая естественные цвета и четкость даже в сложных условиях освещения.
Программное обеспечение и выход в Европе
Оба смартфона работают на OriginOS 6, построенной на базе Android 16, с множеством интеллектуальных функций и улучшенной оптимизацией энергии.
Официальный старт продаж в Китае уже состоялся, а европейская премьера, по предварительным данным, запланирована на ближайшие недели.