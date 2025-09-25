Google AI Plus в Украине: доступ к Gemini, Veo 3 Fast и новым инструментам за 115 грн в месяц

Компания Google официально запустила в Украине новый тарифный план Google AI Plus, который открывает пользователям доступ к расширенному набору инструментов искусственного интеллекта. Эта подписка интегрирует мощные модели ИИ непосредственно в рабочие и творческие процессы.

Как сообщается на официальном сайте Google, тариф AI Plus предоставляет возможность пользоваться рядом инновационных инструментов:

Nano Banana в Gemini: для редактирования и создания изображений.

для редактирования и создания изображений. Veo 3 Fast: для быстрой генерации видеоконтента.

для быстрой генерации видеоконтента. Инструменты Whisk и Flow, которые расширяют возможности творческой работы и автоматизации.

Кроме отдельных инструментов, подписка значительно интегрирует возможности Gemini в повседневные сервисы Google. Теперь ИИ работает непосредственно в Gmail, Docs и Sheets, помогая пользователям создавать, редактировать и анализировать контент.

Дополнительно пользователи получают 200 ГБ хранилища для файлов, фотографий и электронной почты. Еще одним преимуществом является возможность совместного использования подписки с членами семьи — до пяти человек.

Стоимость тарифа Google AI Plus в Украине составляет 224,99 грн в месяц. Однако для привлечения новых пользователей действует специальное предложение: в течение первых шести месяцев подписка будет стоить только половину цены — 114,99 грн в месяц.