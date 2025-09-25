В Украине открылась полностью автономная зарядная станция для автомобилей

На трассе Киев-Чернигов, в селе Калиновка, начал работу инновационный автозаправочный комплекс COR-Energy. Его уникальность заключается в том, что он способен функционировать полностью автономно, используя для зарядки электромобилей исключительно солнечную энергию.

Комплекс, строительство которого обошлось в более чем 200 миллионов гривен, оснащен мощной солнечной электростанцией. Она питает сразу две станции быстрой зарядки, способные одновременно обслуживать до восьми электромобилей. Станции поддерживают все основные стандарты зарядки: CCS 2, GB/T DC, Type 2 и CHAdeMO.

Автозаправочный комплекс COR-Energy (Фото: COR-Energy)

Кроме того, COR-Energy демонстрирует прогрессивный подход к энергоэффективности. Для отопления помещений площадью 2000 м² используются два геотермальных тепловых насоса мощностью 45 кВт, что позволяет уменьшить зависимость от традиционных источников энергии.

Важной социальной составляющей проекта является его устойчивость: в случае чрезвычайных ситуаций АЗК COR-Energy может функционировать как полноценный Пункт Несокрушимости, обеспечивая граждан электроэнергией и теплом.