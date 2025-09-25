Новый налог на OLX: Верховная Рада смягчила правила для ситуативных продавцов

В начале сентября в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №14025, который вносит существенные коррективы в ранее предложенный порядок налогообложения операций на крупных онлайн-платформах, таких как OLX. Законодательная инициатива имеет целью фискализировать доходы, полученные через маркетплейсы, но при этом отделить профессиональных продавцов от обычных граждан, которые время от времени что-то продают.

Главные изменения и налоговые послабления

Специалист по налоговому праву Иван Маринюк отмечает, что новая редакция законопроекта стала «более мягкой и более детализированной». Она устанавливает четкие границы налогообложения для ситуативных продаж:

Годовой лимит без налога: Доходы до 36 тыс. грн в год (12 прожиточных минимумов) не будут облагаться налогом. Это означает, что мелкие и эпизодические продажи не будут попадать под фискальный контроль.

Доходы до в год (12 прожиточных минимумов) не будут облагаться налогом. Это означает, что мелкие и эпизодические продажи не будут попадать под фискальный контроль. Спецсчет: Для осуществления не более трех продаж в год, стоимость которых не превышает €2000 , не нужно открывать специальный банковский счет.

Для осуществления не более трех продаж в год, стоимость которых не превышает , не нужно открывать специальный банковский счет. Отменена обязательная регистрация ФЛП: Ранее постоянные продавцы должны были бы обязательно регистрироваться как ФЛП, но это требование было отменено.

Онлайн-платформы становятся налоговыми агентами

Ключевое организационное изменение заключается в перекладывании налоговой нагрузки. Сами торговые платформы (операторы), а не физические лица-продавцы, становятся налоговыми агентами.

Это означает, что такие компании должны будут:

Собирать необходимые данные и идентифицировать продавцов.

Удерживать налоги с доходов, превышающих установленный лимит.

Отчитываться об этих операциях в налоговую службу.

Законопроект также предусматривает введение специального режима со сниженной ставкой НДФЛ в 5% для продавцов, которые соблюдают условия торговли, включая использование специального банковского счета и непревышение годового дохода в размере около 6,7 млн грн.

Риски для покупателей и продавцов

Хотя законопроект смягчил требования, он все еще несет определенные риски. Если продавец получит с платформы доход выше 12 прожиточных минимумов, платформа взыщет налог. В случае ошибочного взыскания, средства можно будет вернуть только в следующем году после подачи налоговой декларации.

Издание «Минфин» отмечает, что эта процедура может превратиться в настоящий «квест и сбор бумаг», если не будет налажен полностью автоматизированный процесс возврата.

Кроме того, комментаторы рынка выражают обеспокоенность, что необходимость уплаты налогов может быть заложена продавцами в конечную цену товара, что приведет к удорожанию товаров на онлайн-платформах. Эксперты отмечают необходимость сбалансировать фискальные интересы государства с обеспечением простоты и доступности онлайн-торговли для граждан.