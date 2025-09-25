Эпоха «фотошопа» голосом: Google интегрирует Gemini для редактирования изображений

Фирменный инструмент для просмотра и редактирования изображений от Google получил очередное масштабное обновление, которое значительно упрощает процесс обработки фотографий. Теперь пользователи могут «фотошопить» снимки, используя только голосовые команды, без необходимости вручную перетаскивать ползунки или работать с курсором.

Новая функция, которая использует возможности нейросети Gemini, активируется нажатием экранной кнопки «Help me edit» («Помоги мне отредактировать»). Благодаря этой интеграции, искусственный интеллект понимает как простые запросы, например, «Сделай фотографию лучше», так и сложные, комплексные команды: «Удали блики, осветли снимок и добавь облака на небо».

ИИ-редактирование происходит почти мгновенно. Конечный вариант обработанного снимка отображается на экране смартфона, предлагая пользователю дополнительные опции для более точечной доработки или изменения стиля.

Это нововведение, которое ранее было эксклюзивом для флагманских смартфонов Pixel 10, сейчас активно разворачивается на всех совместимых Android-гаджетах на территории США. Информации о сроках появления этой функции в других странах мира пока нет.

Интеграция Gemini в редактор изображений знаменует собой важный шаг Google в сторону демократизации сложных инструментов редактирования, делая их доступными для широкого круга пользователей с помощью простого разговорного языка.