Sony представила Pulse Elevate: премиальные беспроводные колонки для геймеров с поддержкой 3D Audio

Компания Sony во время недавнего мероприятия State of Play представила свою новую аудиосистему, ориентированную на геймеров, — беспроводные колонки Pulse Elevate. Новинка сочетает фирменный узнаваемый дизайн с передовыми акустическими технологиями и широкой совместимостью.

Колонки Pulse Elevate разработаны для обеспечения максимально реалистичного игрового звука. Они оснащены плоскими «студийными» драйверами и отдельными сабвуферами. Хотя детальные технические характеристики пока не разглашаются, Sony заявляет, что система позволит пользователям услышать игры именно так, как это было задумано их создателями.

Ключевым преимуществом для владельцев консолей PlayStation 5 является поддержка фирменной технологии Tempest 3D AudioTech. Объемное звучание активируется при подключении Pulse Elevate к PS5 через комплектный USB-адаптер, погружая игроков в динамичное и многомерное аудиопространство.

Кроме качественного звука, устройство предлагает расширенный функционал для коммуникации:

Интеллектуальный микрофон: Колонки имеют встроенный микрофон с ИИ-шумоподавителем , что позволяет использовать голосовой чат без необходимости подключения дополнительных гарнитур.

Управление и эквалайзер: Доступен встроенный регулятор громкости и функция эквалайзера для точной настройки звука под собственные предпочтения.

Pulse Elevate совместимы не только с PS5 и PlayStation Portal, но и с ПК, а благодаря поддержке Bluetooth их можно использовать как обычную беспроводную колонку. Старт продаж новинки в черном и белом цветах запланирован на 2026 год. Цена устройства будет объявлена позже.