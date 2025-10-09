One UI 8 на базе Android 16: Samsung начал масштабное обновление для четырех моделей
Компания Samsung начала развертывание стабильной версии фирменной оболочки One UI 8, которая базируется на новейшей операционной системе Android 16. Обновление одновременно получают владельцы четырех популярных моделей: складных флагманов Galaxy Z Fold4 и Galaxy Z Flip4, а также моделей среднего сегмента Galaxy M36 и Galaxy F36.
Обновления для флагманов и среднего класса
Для складных смартфонов — Galaxy Z Fold4 (прошивка F936BXXUAIYIF) и Galaxy Z Flip4 (прошивка F721BXXUAIYIF) — обновление является довольно объемным, занимая более 3 ГБ. Оно содержит не только все визуальные изменения и новые функции Android 16, но и актуальный октябрьский патч безопасности.
Владельцы моделей Galaxy M36 (прошивка M366BXXUZBYI3) и Galaxy F36 (прошивка E366BXXU2BYI4) также получают One UI 8. Размер этого обновления составляет примерно 2,3 ГБ, однако оно содержит сентябрьский патч безопасности.
Все четыре устройства получат значительные улучшения производительности и ожидаемые визуальные изменения интерфейса, характерные для Android 16 и новой версии One UI.