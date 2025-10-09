Украина может получить мощное оружие от США: его имеют только четыре страны в мире

Украина может получить один из самых мощных и желанных видов вооружения в арсенале США — крылатые ракеты Tomahawk. Этот вопрос активно обсуждается на самом высоком уровне, а в России уже вызвал резкую реакцию и угрозы. Если эти ракеты дальнего радиуса действия попадут на фронт, это станет новым вызовом для российской обороны.

Tomahawk — это высокоточный дозвуковой крылатый боеприпас, известный своей способностью наносить удары по целям на расстоянии более 2000 км. Он весит около 1600 кг, из которых 450 кг приходится на боевую часть. Ключевое преимущество Tomahawk заключается в его способности лететь на чрезвычайно малой высоте, огибая рельеф местности, что делает его обнаружение и перехват крайне сложной задачей для систем ПВО.

Элитный клуб владельцев и почему Tomahawk — это «gamechanger»

Сейчас Tomahawk находится на вооружении только четырех стран мира: Соединенных Штатов, Великобритании, Испании и Австралии. Недавно к этому клубу присоединились Нидерланды, подписав соглашение о закупке. Кроме Украины, получить это оружие стремятся также Япония, Канада и Германия.

Эксперты, включая специального посланника США по вопросам Украины Кита Келлога, называют Tomahawk настоящим «менятелем игры»(gamechanger). Что дает эта ракета:

Сверхдальний радиус действия: Позволяет поражать критически важные цели глубоко в тылу противника. Высокая точность и большая боевая часть: Сочетание этих факторов позволяет эффективно уничтожать ключевые военные базы, логистические узлы, нефтеперерабатывающие заводы и электростанции. Сложность перехвата: Низкая высота полета значительно повышает шансы на успешное преодоление российской противовоздушной обороны.

По оценкам военных аналитиков, передача Tomahawk откроет для Украины возможность поражения более 2000 новых целей в глубине российской территории, которые до этого были недосягаемыми.