Україна може отримати потужну зброю від США: її мають лише чотири країни у світі

Україна може отримати один із найпотужніших і найбажаніших видів озброєння в арсеналі США — крилаті ракети Tomahawk. Це питання активно обговорюється на найвищому рівні, а в Росії вже викликало різку реакцію та погрози. Якщо ці ракети дальнього радіусу дії потраплять на фронт, це стане новим викликом для російської оборони.

Tomahawk — це високоточний дозвуковий крилатий боєприпас, відомий своєю здатністю завдавати ударів по цілях на відстані понад 2000 км. Він важить близько 1600 кг, з яких 450 кг припадає на бойову частину. Ключова перевага Tomahawk полягає в його здатності летіти на надзвичайно малій висоті, огинаючи рельєф місцевості, що робить його виявлення та перехоплення вкрай складним завданням для систем ППО.

Елітний клуб власників і чому Tomahawk — це «gamechanger»

Наразі Tomahawk перебуває на озброєнні лише чотирьох країн світу: Сполучених Штатів, Великої Британії, Іспанії та Австралії. Нещодавно до цього клубу приєдналася Нідерланди, підписавши угоду про закупівлю. Крім України, отримати цю зброю прагнуть також Японія, Канада та Німеччина.

Експерти, включно зі спеціальним посланником США з питань України Кітом Келлогом, називають Tomahawk справжнім «змінювачем гри» (gamechanger). Що дає ця ракета:

Наддалекий радіус дії: Дозволяє вражати критично важливі цілі глибоко в тилу противника. Висока точність і велика бойова частина: Поєднання цих факторів дозволяє ефективно знищувати ключові військові бази, логістичні вузли, нафтопереробні заводи та електростанції. Складність перехоплення: Низька висота польоту значно підвищує шанси на успішне подолання російської протиповітряної оборони.

За оцінками військових аналітиків, передача Tomahawk відкриє для України можливість ураження понад 2000 нових цілей у глибині російської території, які до цього були недосяжними.