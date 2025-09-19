В Украине упала цена на популярный овощ: чем стоит закупиться

В Украине фиксируется снижение цен на картофель. Эта тенденция обусловлена активным сбором урожая поздних сортов, что значительно увеличило объемы предложения на внутреннем рынке. По данным аналитической платформы EastFruit, стоимость картофеля уже упала в среднем на 10% за последнюю неделю.

Сейчас оптовая цена на картофель колеблется в диапазоне 9-16 грн за килограмм. Это примерно на 18% ниже, чем было в этот же период прошлого года. Такая динамика свидетельствует о стабилизации рынка и возвращении цен к более привычному уровню.

Эксперты отмечают, что рост предложения сделал покупателей более требовательными к качеству товара. Если раньше спрос был почти на всю продукцию, включая мелкий картофель, то теперь предпочтение отдается крупным партиям среднего калибра. Это заставляет фермеров уделять больше внимания сортировке урожая.

Участники рынка не ожидают, что цены в ближайшее время вырастут, поскольку значительный объем урожая создает благоприятные условия для дальнейшего ценового давления. Следовательно, для потребителей наступает выгодный период для приобретения картофеля.