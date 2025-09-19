Уже на следующей неделе: популярный мобильный оператор начал рассылать SMS
Мобильный оператор Vodafone анонсировал изменения, которые коснутся абонентов уже на следующей неделе, 25 сентября.
Мобильный оператор Vodafone анонсировал изменения, которые коснутся абонентов уже на следующей неделе, 25 сентября. Компания намерена переименовать ряд своих тарифных планов без изменения условий, стоимости или набора услуг.
В пресс-службе Vodafone отмечают, что это исключительно технические нововведения, призванные унифицировать названия тарифов. Абоненты, которые пользуются этими пакетами, уже получают SMS-сообщения с предупреждением о предстоящих изменениях, чтобы избежать недоразумений.
По информации компании, переименованию подлежат четыре тарифа:
- Тариф Vodafone SuperNet Start изменит название на SuperNet Start+. Его стоимость останется 260 гривен.
- Turbo 2023 будет переименован в SuperNet Turbo 4G, стоимость — 250 гривен.
- Joice Start 2023 получит новое название Joice Start 2024, стоимость тарифа — 260 гривен.
- Тариф Vodafone SuperNet Start 2019 также станет SuperNet Start+, стоимость — 260 гривен.
Оператор отмечает, что, кроме названий, никаких других изменений не произойдет. Сообщения, которые поступают абонентам, содержат короткое и четкое разъяснение: «Меняем название вашего тарифа с 25 сентября. Больше ничего не меняется». Таким образом, украинцы могут быть уверены, что привычные условия их тарифных планов останутся неизменными.