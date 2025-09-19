«Ведьмак» возвращается: Netflix анонсировал четвертый сезон и отдельный фильм о «Крысах»

Фанаты сериала «Ведьмак» наконец-то получили долгожданные новости. На прошлой неделе Netflix выпустил первый тизер четвертого сезона, а также объявил дату премьеры — 30 октября. Вместе с новыми эпизодами на экраны выйдет и спин-офф «Крысы: История Ведьмака»(The Rats: A Witcher Tale), судьба которого долгое время оставалась неизвестной.

Ранее проект рассматривался как мини-сериал, однако теперь он выйдет в формате отдельного специального эпизода, по продолжительности сопоставимого с полнометражным фильмом. По данным портала Redanian Intelligence, в течение 2024 года рассматривались различные варианты, как использовать уже отснятый материал, и в результате Netflix выбрал формат самостоятельного фильма.

Пока единственное официальное описание сюжета «Крыс» довольно лаконично: шестеро молодых воров планируют самое большое ограбление в своей карьере, бросая вызов самой опасной преступной организации королевства.

Режиссером фильма выступила Мейрзи Алмас, известная по работе над популярными сериалами Netflix «Песочный человек» и «Тень и кость». Сценарий написала Хейли Холл. За производство отвечают шоураннер «Ведьмака» Лорен Хиссрич и исполнительный продюсер Томек Багински, что добавляет уверенности в качестве проекта.