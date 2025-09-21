Ученые придумали способ «склеивать» человеческие кости

Китайские ученые представили инновационное решение, которое может революционизировать травматологию. Речь идет о специальном медицинском клее Bone-02, способном соединять обломки костей за считанные минуты, полностью исключая потребность в традиционных металлических пластинах и винтах.

Идея создания нового материала возникла у ученых после изучения устриц, которые обладают уникальной способностью прочно прикрепляться к подводным поверхностям. Разработка, получившая название Bone-02, позволяет склеивать костные фрагменты всего за 2-3 минуты.

Главное преимущество нового клея заключается в том, что он является биоразлагаемым и полностью усваивается человеческим организмом. Это избавляет пациентов от необходимости проведения повторных операций для удаления имплантов, что значительно сокращает сроки реабилитации и общую нагрузку на систему здравоохранения.

Если последующие исследования подтвердят эффективность разработки, этот инновационный клей имеет потенциал заменить традиционные хирургические методы и стать новым стандартом в лечении сложных переломов, сделав процесс восстановления быстрее, безопаснее и менее травматичным.