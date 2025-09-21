Спасательные подушки для самолетов: инженеры представили инновационную систему безопасности на основе ИИ

Инженеры из BITS Pilani разработали уникальную систему безопасности для самолетов, которая имеет целью кардинально изменить подход к спасению пассажиров во время аварийных посадок. Проект под названием Project REBIRTH использует технологии искусственного интеллекта и внешние подушки безопасности для минимизации последствий неизбежной катастрофы.

Система активируется автоматически, когда самолет опускается ниже 914 метров и обнаруживает критическую ситуацию. В этот момент вокруг фюзеляжа разворачиваются внешние подушки, состоящие из слоев кевлара и неньютоновской жидкости. Эти подушки надуваются всего за две секунды, поглощая энергию удара во время жесткой посадки и снижая силу воздействия на самолет более чем на 60%.

Искусственный интеллект в этой системе контролирует ключевые параметры полета, включая скорость, высоту, состояние двигателей и действия пилота. Если двигатели работают, ИИ использует реверс тяги для торможения, а в случае их отказа автоматически активирует газовые двигатели для стабилизации самолета.

Инженеры уже создали и успешно протестировали прототип в масштабе 1:12 в компьютерных симуляциях. Следующим этапом станут испытания полноразмерных моделей. Разработчики планируют сделать систему совместимой как с новыми, так и с существующими самолетами, что может значительно повысить безопасность авиаперелетов в будущем.