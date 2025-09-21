Toyota представила конкурента BYD Han с софтом от Huawei

Совместное предприятие GAC-Toyota представило седан bZ7, который, по заявлениям компании, открывает новый этап в электрической стратегии Toyota. Разработанный специально для китайского рынка, этот электромобиль призван составить конкуренцию признанным лидерам, таким как Tesla Model S и BYD Han L.

Новый седан имеет внушительные габариты — его длина составляет 5130 мм, что делает его одним из крупнейших в своем сегменте. Внешний вид bZ7 имеет общие черты с новыми моделями Toyota Camry и Crown.

Экосистема и инновации

bZ7 позиционируется как самый технологичный электромобиль в истории Toyota. Он станет первой моделью бренда, которая получит смарт-экосистему Human x Car x Home от Xiaomi. Это позволит водителям управлять функциями «умного» дома непосредственно с экрана мультимедийной системы автомобиля или со своего смартфона. Кроме того, на крыше седана установлен лидар, который будет использоваться в работе системы интеллектуального вождения нового поколения Momenta 6.0.

Техническая «начинка» также создана в партнерстве с китайскими технологическими гигантами. Электрокар оснащен двигателями от Huawei и работает на операционной системе HarmonyOS. Мощность базовой версии составляет 282 л.с., а максимальная скорость ограничена 180 км/ч.

По предварительным данным, стоимость электромобиля bZ7 будет стартовать от 28 000 долларов, что делает его привлекательным предложением на рынке.