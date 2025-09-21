Huawei готовит дешевый аналог Galaxy Flip

Компания Huawei, по информации инсайдера Digital Chat Station, готовит к выпуску преемника своего самого доступного складного смартфона. Новая модель, которая, по слухам, получит название Nova Flip S, призвана закрепить позиции бренда в сегменте раскладных устройств.

По предварительным данным, устройство будет доступно в нескольких версиях памяти: с 12 ГБ оперативной памяти и накопителями на 256 ГБ, 512 ГБ, а также 1 ТБ. Покупатели смогут выбрать смартфон из шести цветов: розового, белого, голубого, черного, песочного и зеленого.

Ожидается, что новинка будет работать под управлением операционной системы HarmonyOS 5.0. Среди других технических характеристик, которые упоминаются в инсайдерских источниках:

Дисплей: 6,94-дюймовый LTPO OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и дополнительный внешний экран.

6,94-дюймовый LTPO OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и дополнительный внешний экран. Процессор: обновленный чип Kirin 8-й серии.

обновленный чип Kirin 8-й серии. Камеры: основная камера с двумя сенсорами по 50 Мп каждый.

основная камера с двумя сенсорами по 50 Мп каждый. Аккумулятор: емкость батареи будет составлять около 5000 мАч, с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 66 Вт.

По предварительной информации, ориентировочная стоимость Huawei Nova Flip S будет составлять около 5000 юаней, что эквивалентно примерно $700. Хотя официальная дата презентации еще не объявлена, учитывая рост количества утечек, анонс может состояться уже в ближайшие месяцы.