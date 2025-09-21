Некоторым украинкам разрешили выходить на пенсию раньше

В Украине женщины, которые родили или усыновили пятерых и более детей и воспитали их до шестилетнего возраста, имеют право на досрочный выход на пенсию. Эта возможность предоставляется даже в случае отсутствия полного страхового стажа, необходимого для назначения пенсии по возрасту.

Согласно действующему законодательству, многодетные матери, отвечающие указанным условиям, могут выйти на пенсию в возрасте 50 лет, имея при этом всего 15 лет страхового стажа. Это существенно меньше, чем общий минимальный стаж, предусмотренный для других категорий граждан.

Размер выплаты и условия оформления

Ежемесячная денежная помощь для многодетных матерей в 2025 году составляет 873 гривны. Эта сумма зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Чтобы оформить досрочную пенсию, необходимо обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины. Для подачи заявления нужно предоставить следующие документы:

копии паспорта и идентификационного кода;

свидетельства о рождении детей;

трудовую книжку для подтверждения страхового стажа.

Другие виды помощи для женщин

Государство также оказывает финансовую поддержку одиноким матерям. Эта помощь назначается ежемесячно на каждого ребенка до достижения им 18 лет. Если ребенок продолжает обучение, выплаты могут быть продлены до его 23-летия. Важным условием является то, что женщина не должна находиться в официальном браке и не вести совместное хозяйство с мужчиной, от которого имеет детей, если брак не зарегистрирован.