HONOR Magic8 Pro показали на фото: Snapdragon 8 Elite Gen 5 и камера на 200 Мп

Накануне официальной презентации в китайской социальной сети Weibo появились «живые» снимки будущего флагмана HONOR Magic8 Pro. Фотографии раскрыли дизайн устройства и подтвердили его ключевые технические характеристики.

Внешний вид HONOR Magic8 Pro остается верным стилистике линейки: он оснащен большим круглым модулем камеры. Основным отличием от предыдущего поколения является смещение вспышки вниз. На модуле также заметна маркировка AiMAGE, что указывает на акцент на интеллектуальной обработке изображений. Смартфон будет доступен в четырех цветах: белом, черном, золотом и синем.

Рекордная производительность и автономность

Новый флагман получит один из самых мощных процессоров на рынке — Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Ожидается, что этот чип обеспечит прирост производительности CPU до 20% и GPU до 23% по сравнению с предыдущим поколением.

Среди других впечатляющих характеристик:

Память : до 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенного хранилища.

до 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенного хранилища. Аккумулятор: емкость 7000 мА-ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью до 120 Вт.

Для оптимизации работы и энергопотребления HONOR также оснастит устройство фирменными чипами.

HONOR Magic8 Pro

Камера с перископом на 200 Мп

Особое внимание компания уделяет фотографическим возможностям. Система камер будет состоять из трех модулей:

Основной сенсор на 50 Мп .

. Сверхширокоугольный объектив на 50 Мп .

. Перископический модуль на 200 Мп с 3,7-кратным оптическим зумом.

Работать HONOR Magic8 Pro будет под управлением фирменной оболочки на базе Android 16, которая получит новые функции искусственного интеллекта и улучшенную многозадачность.