Mozilla Firefox получил Менеджер профилей: как упорядочить работу и отдых в браузере

Компания Mozilla объявила о значительном обновлении своего фирменного браузера, добавив полноценный Менеджер профилей. Этот инструмент, уже знакомый пользователям Chrome и Edge, призван упорядочить онлайн-активность, позволяя пользователям создавать отдельные «пространства» для работы, развлечений, личной жизни или любых других задач.

Новая функция обеспечивает полную изоляцию данных:

Каждый профиль будет иметь отдельную базу данных закладок и сохраненных паролей .

и . Будет вестись собственный журнал просмотренных веб-страниц .

. Можно будет настроить отдельную тему оформления, аватар и цвет, чтобы профили было легче различать визуально.

Это позволяет пользователю быстро переключаться между разными сферами жизни, не смешивая рабочие аккаунты с личными.

Акцент на конфиденциальности

Сравнивая свое решение с конкурентами, представители Mozilla заявили, что уделили особое внимание конфиденциальности. Они отметили, что Firefox не собирает личные данные пользователей, а содержание каждого профиля хранится абсолютно изолированно. Это значительно снижает риск утечки информации и предотвращает «смешивание» рабочей и социальной активности в пределах одной программы.

Новая функция будет добавлена в стабильную версию Mozilla Firefox уже 14 октября. Обновление призвано сделать пользование браузером более организованным и безопасным.