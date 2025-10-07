Эра «пустых» коробок: производители смартфонов могут убрать из комплектов даже кабели

Вслед за отказом от комплектных зарядных адаптеров, производители смартфонов рассматривают возможность дальнейшей минимизации комплектации, исключая из коробки даже кабели питания. Первым производителем, который максимально упростил содержимое коробки, стала компания Sony.

Как сообщает портал Android Authority, новый смартфон Sony Xperia 10 VII поступил в продажу без зарядного провода — в комплекте осталось лишь само устройство и документация.

Эта тенденция была начата еще в 2020 году компанией Apple, которая первой отказалась от комплектного зарядного блока, объяснив свое решение стремлением уменьшить негативное влияние на окружающую среду. Хотя экологические соображения являются официальной причиной, эксперты сходятся во мнении, что ключевым фактором для производителей остается оптимизация расходов.

По мнению Android Authority, в ближайшие два года практика отказа от комплектных USB-кабелей может распространиться на весь рынок.

Реакция потребителей на такие изменения неоднозначна. С одной стороны, унификация зарядных устройств позволяет пользователям заряжать новые гаджеты, используя старые аксессуары. С другой стороны, значительная часть аудитории расценивает отказ от аксессуаров прежде всего как попытку производителей сократить расходы, а не как реальное проявление заботы об экологии.