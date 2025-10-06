Магазины Xiaomi официально открываются в Европе: электромобили следующие?

Китайский технологический гигант Xiaomi, известный как «китайский Apple», делает новый шаг в сторону Европы. Компания, которая недавно успешно вошла в автомобильную индустрию, объявила об открытии десяти флагманских магазинов в Западной Европе до конца 2025 года — начиная с Германии и Испании.

Сейчас в фирменных магазинах Xiaomi представлена потребительская электроника: смартфоны, ноутбуки, наушники и смарт-часы. Однако компания активно продвигает свою концепцию «Человек × Автомобиль × Дом» (Human × Car × Home), что намекает на очевидный следующий этап — интеграцию электромобилей в собственную экосистему.

По плану, выход электромобилей Xiaomi на европейский рынок на чнется в 2027 году. Представители компании подтвердили: хоть сейчас в магазинах нет автомобилей, в будущем они могут появиться на выставочных площадках, когда стартуют официальные продажи моделей SU7 и YU7. Таким образом, сеть новых флагманов станет идеальным плацдармом для популяризации бренда на континенте.

На домашнем рынке седан SU7 и кроссовер YU7 уже стали серьезными конкурентами Tesla Model 3 и Model Y, предлагая схожий уровень технологий по более низкой цене. В частности, YU7 в Китае стоит около $36 000, но в Европе такая доступность вряд ли сохранится из-за высоких импортных пошлин на китайские электромобили.

Несмотря на бешеный спрос на первые модели в Китае, Xiaomi не останавливается. Компания готовит трехрядный внедорожник и обновленную версию SU7 с удлиненной колесной базой, демонстрируя амбиции стать глобальным игроком в электромобильной отрасли.