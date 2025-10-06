Будущее Xbox под вопросом: Microsoft меняет курс на облачный гейминг

Планы Microsoft относительно следующего поколения консолей Xbox оказались в неопределенном состоянии. Хотя компания уже официально анонсировала будущую приставку, внутренняя стратегия может претерпеть кардинальные изменения.

Об этом сообщил известный инсайдер SneakersSO на форуме NeoGAF, который ранее неоднократно раскрывал достоверные данные о переходе Microsoft к мультиплатформенному подходу. По его словам, в ближайшие годы компания планирует сосредоточиться на выпуске игр для разных платформ и развивать направление облачного гейминга, которое становится все более популярным в мире.

«Возможно, производством устройств под брендом Xbox займется какой-то OEM-партнер, но после потери доверия к бренду на это рассчитывать не стоит. К тому же Microsoft, вероятно, завершит переориентацию своего подразделения на облачные сервисы», — заявил SneakersSO.

Журналист Том Уоррен из издания The Verge подтвердил, что инсайдер действительно обладает достоверной информацией о внутренних процессах в Xbox Division.

Впрочем, Microsoft официально опровергла слухи об отказе от консолей. В комментарии для Windows Central представитель компании заверил, что корпорация «активно инвестирует в разработку собственных будущих устройств», которые создаются непосредственно внутри Microsoft. Также в компании посоветовали обратить внимание на партнерство с AMD, что может быть ключевым для нового поколения Xbox.

Напомним, недавно Microsoft подверглась волне критики после повышения цен на консоли Xbox и подписку Game Pass. Эксперты считают, что корпорация ищет новые пути развития, поскольку ее сервисные модели пока не приносят ожидаемых результатов.

Несмотря на противоречивые заявления, одно ясно: экосистема Xbox переживает период трансформации, и ближайшие годы могут определить, останется ли бренд среди лидеров игровой индустрии или окончательно перейдет в «облако».