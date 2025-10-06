Новый iPhone 17 проиграл двухлетнему iPhone 15 в тесте камер

В новом iPhone 17 улучшили фронтальную и ультраширокоугольную камеры, а вот основной модуль остался без изменений. Автор YouTube-канала Dale Lotherington Photography решил проверить, стал ли базовый iPhone снимать лучше в самых сложных условиях.

Сразу после выхода новых смартфонов Apple блогер записал видео со сравнением снимков ночного неба, сделанных на iPhone 17 и iPhone 15. На бумаге у них идентичные характеристики основной камеры (сенсор 1/1,56 дюйма и диафрагма f/1.6). Однако оказалось, что iPhone 15 делает более качественные снимки: Млечный Путь на них более детализирован, звезды — более четкие, а еще их больше, чем на iPhone 17.

С тех пор Apple выпустила обновление iOS 26.0.1, в описании которого говорилось об улучшении работы камер в новых iPhone 17-й серии. Поэтому блогер решил повторить свой эксперимент.

По словам энтузиаста, Apple действительно немного улучшила качество съемки на новом iPhone 17 по сравнению с тем, что было на старте. Однако iPhone 15 по-прежнему выигрывает в съемке ночного неба на основную камеру.