Осень — стресс для хвостатых: как сохранить здоровье питомцев в отопительный сезон

С наступлением осени и началом отопительного сезона владельцам домашних животных стоит уделять больше внимания уходу за своими любимцами. Перепады температур, сухой воздух и сезонная линька могут повлиять не только на вид шерсти, но и на общее состояние здоровья животного.

Ветеринары отмечают: в этот период кошек следует регулярно вычесывать, а собакам — чаще проводить гигиенические процедуры, особенно если они много времени проводят на улице. Это помогает предотвратить образование колтунов, уменьшает количество шерсти в доме и поддерживает чистоту кожи.

Еще одна важная проблема осеннего сезона — снижение влажности воздуха в отапливаемых помещениях. Из-за этого у животных могут появляться неприятные симптомы: сухость кожи, перхоть, раздражение глаз или даже конъюнктивит. Чтобы избежать этого, ветеринары советуют использовать увлажнители воздуха и добавлять в рацион жирорастворимые витамины A, D и E, которые поддерживают здоровье кожи и шерсти.

Кроме того, из-за более короткого светового дня многие животные, как и люди, могут становиться более вялыми или раздражительными. Поэтому стоит уделять им больше внимания — играть, выгуливать, обеспечивать комфорт и спокойствие в доме.

Осень — время не только теплых пледов и горячего чая, но и дополнительной заботы о наших четвероногих друзьях. Правильный уход поможет им легче адаптироваться к холодам и оставаться здоровыми и счастливыми.