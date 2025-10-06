Октябрь под знаком Солнца: мощные магнитные бури накроют Землю уже в ближайшие дни

Уже в ближайшие дни Землю ожидает серия мощных магнитных бурь. По прогнозам астрономов, самый сильный геомагнитный шторм придется на субботу, 11 октября. Ему будут предшествовать несколько более слабых всплесков, а следующие волны солнечной активности ожидаются 20 и 25 октября.

Специалисты отмечают, что геомагнитная обстановка будет оставаться нестабильной почти весь месяц, поэтому метеочувствительным людям стоит быть особенно внимательными к своему самочувствию. В такие периоды часто возникают головные боли, головокружение, бессонница, слабость и повышенная раздражительность.

Кроме влияния на организм человека, магнитные бури могут сказываться и на работе техники — нарушения связи, сбои в навигационных системах и спутниках не являются редкостью во время сильных всплесков солнечной активности.

Медики советуют в дни магнитных бурь избегать стресса, больше отдыхать, пить достаточно воды и ограничить употребление кофеина и алкоголя. Астрономы же добавляют: подобные явления — естественная часть солнечного цикла, и они еще раз напоминают, насколько мощной является энергия нашего светила.

Хотя октябрь обещает быть неспокойным, а небо — активным, специалисты уверяют: ничего чрезвычайного для Земли не произойдет, но людям стоит подготовиться к нескольким «бурным» дням.