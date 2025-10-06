Мир готовится к летающим автомобилям: будущее уже рядом

Мечта о машине, способной ехать по трассе и подниматься в небо, десятилетиями оставалась символом футуризма. В 2025 году несколько проектов приблизили эту идею к реальности: появились серийные и предсерийные образцы, которые соответствуют требованиям дорожного законодательства, помещаются в гараж и меняют режим движения всего за несколько минут.

PAL-V Liberty (Нидерланды)

PAL-V Liberty — первый в мире автожир, разрешенный для эксплуатации на дорогах общего пользования. В отличие от вертолета, его ротор вращается встречным потоком воздуха, создавая подъемную силу без отдельного привода. На шоссе транспорт развивает до 160 км/ч, в воздухе — около 180 км/ч. Складной винт и трехколесная компоновка позволяют без труда парковать машину в стандартном гараже.

Два двигателя Rotax мощностью 400 л.с. обеспечивают запас хода примерно 1 300 км на земле и до 500 км в воздухе. Для взлета требуется короткая полоса, а посадка занимает всего около 30 метров. Стоимость версии Sport Edition начинается от 399 000 долларов, Pioneer Edition — от 599 000 долларов.

Alef Model A (США)

Alef Model A стал первым автомобилем с электрическим приводом и вертикальным взлетом, который получил специальный сертификат летной годности FAA. Он способен преодолевать около 200 миль по дорогам и 110 миль в полете. Благодаря компактным размерам его можно оставить на обычной парковке.

Скорость на шоссе ограничена 25 милями в час из-за классификации как низкоскоростное транспортное средство. Характеристики в воздухе пока не раскрываются полностью. Компания рассчитывает начать поставки до конца 2025 года, ориентировочная цена — около 300 000 долларов.

Klein Vision AirCar (Словакия)

AirCar трансформируется в самолет менее чем за две минуты: крылья и хвост складываются благодаря специальной механике. На земле машина разгоняется до 200 км/ч, в воздухе — до 249 км/ч, запас хода составляет примерно 1 000 км. Модель сертифицирована для Европы и прошла более 170 часов испытаний, включая сотни взлетов и посадок.

Двигатель V6 мощностью 280-340 л.с. в сочетании с современными системами управления и надежными механизмами сборки обеспечивает стабильную работу. Цена оценивается от 800 000 до 1 000 000 долларов.

Samson Sky Switchblade (США)

Switchblade — спортивный трехколесный автомобиль с автоматическим выпуском крыла за три минуты. На трассе он развивает более 201 км/ч, в воздухе достигает скорости около 305 км/ч, дальность полета — примерно 450 миль. Гибридная силовая установка позволяет использовать как автомобильное, так и авиационное топливо.

Цена — около 170 000 долларов, что делает модель доступной для частных пилотов. Недавние испытания подтвердили управляемость и работоспособность схемы в различных режимах.

AeroMobil 5.0 (Словакия)

AeroMobil 5.0 оснащен гибридным мотором, современными системами навигации и возможностью вертикального старта. В полете скорость достигает примерно 200 км/ч, на дороге — около 160 км/ч. Машину демонстрировали на авиасалонах, где тестовые полеты подтвердили стабильность работы при смене режимов.

Поставки рассчитаны на клиентов, которые планируют перелеты между городами и международные маршруты. Стоимость составляет несколько миллионов долларов, что объясняется сложной конструкцией, дорогой электроникой и требованиями сертификации.

XPeng X2 (Китай)

XPeng X2 — электрический двухместный летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой, ориентированный на городские маршруты. Максимальная скорость — около 130 км/ч. Его преимущества — компактные размеры, низкий уровень шума и маневренность в условиях плотной застройки. Использование легких композитов и систем активной безопасности делает X2 подходящим кандидатом для городских сервисов аэромобильности.

Конструкция рассчитана на простое обслуживание и интеграцию в существующую транспортную сеть, что снижает затраты для операторов воздушных такси и корпоративных парков.

ASKA A5 (США)

ASKA A5 сочетает возможности вертикального и короткого взлета. Машина рассчитана на четырех пассажиров, максимальная скорость в воздухе — около 150 миль в час. Дальность полета в зависимости от режима составляет 150-250 миль. Разработка ориентирована на региональные маршруты и семейные поездки между городами.

Аппарат уже демонстрировался на выставках, включая CES. Объем предварительных заказов превысил 50 миллионов долларов, что свидетельствует о высоком интересе рынка. Производитель делает ставку на соответствие экологическим нормам и постепенное прохождение сертификационных процедур.

Для справки. VTOL — вертикальный взлет и посадка; такие аппараты могут использовать небольшие площадки без полноценной ВПП. STOL — короткий взлет и посадка; им нужна небольшая полоса, но они перевозят больше полезной нагрузки. Автожир — летательный аппарат с ротором, который вращается за счет потока воздуха, а не двигателя, что упрощает конструкцию и повышает безопасность на малых скоростях.

Развитие технологий и обновление норм сертификации постепенно превращают летающие автомобили из концептов в реальные продукты. В ближайшие годы такие машины начнут появляться на дорогах и в небе, предлагая практичную альтернативу между наземным транспортом и полетом.