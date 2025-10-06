Epic Games бесплатно раздает две необычные игры

На этой неделе крупнейший игровой магазин Epic Games Store анонсировал раздачу двух игр. Геймеры могут бесплатно получить ролевой кликер Firestone и «выживальщик» в открытом мире Nightingale.

«Firestone — это расслабленная казуальная idle RPG, в которой вы собираете команду героев и наблюдаете, как они автоматически сражаются и приносят награды. Даже когда вы заняты другими делами. Никакого давления. Просто прогресс, добыча — и, возможно, случайный дракон», — из описания Firestone.

«Nightingale — это игра с элементами крафта и выживания в открытом мире, где вас ждут приключения в таинственных и опасных Царствах Фей. В роли отважного путешественника по Царствам вы будете побеждать ужасных врагов, выживать в неблагоприятных условиях и строить хитроумные поместья в потрясающем фэнтезийном мире Гасламп», — из описания Nightingale.

В Steam у тайтлов довольно много положительных отзывов и рецензий. Игры можно забрать на аккаунт до вечера 9 октября.