Xiaomi 17T и 17T Pro уже готовятся к выходу

Первые смартфоны серии Xiaomi 17T — 17T и 17T Pro — появились в базе данных IMEI, что намекает на скорый мировой запуск. По данным инсайдеров, компания планирует выпустить их в феврале 2026 года.

Напомним, буквально на днях состоялся релиз серии Xiaomi 15T, но компания решила не оттягивать выпуск следующего поколения смартфонов. Глобальная версия Xiaomi 17T зарегистрирована под номером модели 2602DPT53G, а Xiaomi 17T Pro — 2602EPTC0G и 2602EPTC0R. По предварительным данным, Xiaomi 17T оснастят процессором Dimensity 8500, а версия Pro — новым Dimensity 9500. Оба смартфона выйдут на HyperOS 3 и станут одними из первых глобальных устройств с этой системой.

Интересно, что на китайском рынке параллельно готовятся Xiaomi 17s Pro и Xiaomi 17 Ultra, но только Ultra должна выйти за пределы Китая вместе с линейкой 17T. Вероятно, более детальные спецификации станут известны в ближайшие недели.