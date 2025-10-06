HUAWEI Mate 70 Pro засветился в сети до релиза

В соцсети Weibo появились инсайдерские фотографии еще не анонсированного HUAWEI Mate 80 Pro сразу в трех цветах корпуса. Изображения в деталях раскрыли дизайн тыльной панели и обновленного блока камер флагманского камерофона.

Снимки демонстрируют гаджет в белом, черном и оранжевом цветах. Он оснащен круглым блоком камер, который явно больше, чем у актуальной модели. Отличается и компоновка датчиков изображения.

По неофициальной информации, все устройства новой серии будут оснащены процессором Kirin 9030. Версия Pro, по данным источника, будет поддерживать функцию 100-ваттной зарядки, а мощность блока питания базовой модели составит 66 Вт.

Еще одним отличием между версиями смартфона станет главный сенсор камеры на 50 Мп: его размер у Mate 80 Pro составит 1/1,3″, а у Mate 80 — 1/1,5″. Из особенностей моделей Mate 80 Pro+ и RS известно лишь название основного датчика — HUAWEI SmartSens 590 (50 Мп).

Предварительная дата презентации новинок — 21 октября, но официально это пока не подтверждено.